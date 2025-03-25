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Российские военные уничтожили пехоту ВСУ под Часовым Яром

МО РФ: артиллерия и дроны ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Часовым Яром
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские дроны и артиллерия уничтожили украинскую пехоту под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск РФ.

Отмечается, что разведка зафиксировала скопление украинской пехоты в лесном массиве.

«Было принято решение продолжить наблюдение, чтобы нанести удар в удобный момент», — говорится в сообщении.

Российские военные дождались, когда солдаты ВСУ окажутся в пристрелянной зоне, после этого артиллерия бригады и операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои в черте города Часов Яр в Донецкой народной республике продолжаются, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

22 марта военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в Часовом Яре и формируют там огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающейся удержаться в центре города.

Ранее эксперт рассказал, какая территория Часова Яра находится под контролем ВСУ.

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