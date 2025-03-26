Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский солдат вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

Украинский военный вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Служащий 103 бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел стримы в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В смартфоне украинца обнаружили видео, на которых он танцует, поет, прыгает, наносит на себя различные надписи и иногда ломает свои личные вещи. По данным канала, таким образом он зарабатывал деньги — проводил стримы в TikTok, где за вознаграждения от 10 до 50 гривен выполнял задания от подписчиков.

21 марта сообщалось, что солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены украл диван. По словам местной жительницы, военнослужащий искал именно светлый кожаный диван для супруги. Она отметила, что на данный момент торгового центра, где произошел инцидент, уже нет. Женщина добавила, что здание было уничтожено в ходе обстрелов и солдаты ВСУ там «все тащили».

До этого эвакуированная жительница населенного пункта Олеся Рыльская заявила, что бойцы ВСУ во время оккупации города Суджа в Курской области раздавали людям газеты с фейковыми новостями. По данным РИА Новости, украинские войска раздавали газету «Свободная Курщина». В ней авторы использовали выдуманные исторические факты.

Ранее Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами