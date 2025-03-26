Служащий 103 бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел стримы в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В смартфоне украинца обнаружили видео, на которых он танцует, поет, прыгает, наносит на себя различные надписи и иногда ломает свои личные вещи. По данным канала, таким образом он зарабатывал деньги — проводил стримы в TikTok, где за вознаграждения от 10 до 50 гривен выполнял задания от подписчиков.

21 марта сообщалось, что солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены украл диван. По словам местной жительницы, военнослужащий искал именно светлый кожаный диван для супруги. Она отметила, что на данный момент торгового центра, где произошел инцидент, уже нет. Женщина добавила, что здание было уничтожено в ходе обстрелов и солдаты ВСУ там «все тащили».

До этого эвакуированная жительница населенного пункта Олеся Рыльская заявила, что бойцы ВСУ во время оккупации города Суджа в Курской области раздавали людям газеты с фейковыми новостями. По данным РИА Новости, украинские войска раздавали газету «Свободная Курщина». В ней авторы использовали выдуманные исторические факты.

Ранее Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.