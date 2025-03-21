Солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены украл диван

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) украл по просьбе супруги кожаный диван в Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эвакуированная жительница города Валентина Щербакова.

«Захожу в магазин... Центр торговый у нас, (отдел. — прим. ред.) мебель там… Слышу разговор двоих (солдат ВСУ. — Прим. ред.): «Мне жена сказала привезти мягкий диван кожаный, я посмотрел, тут нету ничего», — заявила она.

По словам местной жительницы, военнослужащий искал именно светлый кожаный диван для супруги. Она отметила, что на данный момент торгового центра, где произошел инцидент, уже нет. Щербакова добавила, что здание было уничтожено в ходе обстрелов и солдаты ВСУ там «все тащили».

До этого эвакуированная жительница населенного пункта Олеся Рыльская заявила, что бойцы ВСУ во время оккупации города Суджа в Курской области раздавали людям газеты с фейковыми новостями. По данным РИА Новости, украинские войска раздавали газету «Свободная Курщина». В ней авторы использовали выдуманные исторические факты.

Ранее Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.