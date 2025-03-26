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Жители освобожденного села Курской области встречали военных РФ со слезами

ТАСС: в освобожденном селе Курской области бойцов ВС РФ встречали со слезами
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Станислав Красильников/РИА Новости

Мирные жители освобожденного села Викторовка Курской области встречали бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ со слезами на глазах. Об этом рассказал командир роты с позывным «Восток» в беседе с ТАСС.

«‎Вы не представляете, доходило чуть ли не до слез. Они прямо ждали, что русский воин придет. Ну, они дождались, даже от нас не отходили. Местные очень радушно нас встретили, они действительно искренне нас ждали», — рассказал он.

По словам военного, солдаты Вооруженных сил Украины покидали окрестности Викторовки, оставив несколько пулеметных групп закрепления, которые помогали отходить оставшимся. В самой Викторовке российские войска тоже не встретили сопротивления и подняли российский флаг, пишет агентство.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее российский полковник назвал вероятный срок полного выхода ВСУ из Курской области.

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