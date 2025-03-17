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Рогов сообщил о переходе под контроль сил РФ окраин двух запорожских сел

Рогов: под контроль РФ перешли окраины сел Щербаки и Малые Щербаки на Запорожье
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, бои идут за Малые Щербаки на Ореховском направлении. Под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

На прошлой неделе Рогов сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, в результате продвижения российских войск ВСУ понесли потери, в связи с чем были вынуждены отступить.

До этого глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль около 70 населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, в 2024 году военнослужащие страны завершили бои за примерно 60 населенных пунктов. К текущему моменту военно-гражданская администрация Харьковской области установила контроль над 34 из них.

Ранее в Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев.

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