Российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, бои идут за Малые Щербаки на Ореховском направлении. Под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

На прошлой неделе Рогов сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, в результате продвижения российских войск ВСУ понесли потери, в связи с чем были вынуждены отступить.

До этого глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль около 70 населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, в 2024 году военнослужащие страны завершили бои за примерно 60 населенных пунктов. К текущему моменту военно-гражданская администрация Харьковской области установила контроль над 34 из них.

Ранее в Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев.