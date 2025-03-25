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Путин сравнил навыки мобилизованных россиян в зоне СВО с профессиональными

Путин: мобилизованные в зоне СВО на равных воюют с профессиональными военными
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что мобилизованные военнослужащие воюют на одном уровне с профессиональными военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«И они (мобилизованные. — «Газета.Ru») работают, как профессионалы, рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается и такими серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее», — сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на следующий год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Благодаря кредитным каникулам граждане, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной военной операции на Украине, могут получить отсрочку от выплат по кредитам или займам, взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО.

Ранее в Минобрнауки рассказали о программе по адаптации вернувшихся с СВО ученых.

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