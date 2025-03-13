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Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне СВО

Путин: ситуация на земле в зоне боевых действий стремительно меняется
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин отметил динамично меняющуюся ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера стремительных изменений российский лидер привел освобождение Суджи.

«Что касается ситуации на земле... она стремительно меняется. Вот вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север», его заместитель, мне сказали вчера: «Завтра Суджа будет в наших руках». Именно так и произошло», — сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Также Путин заявил о наступлении российских войск практически по всей линии боевого соприкосновения, отметив создание условий для окружения крупных подразделений противника.

До этого президент заявил, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта будут определяться развитием ситуации на поле боя. Он подчеркнул, что не исключает возможности обсуждения идеи перемирия на Украине с американским президентом.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.

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