В Израиле одобрили планы продолжения боевых действий в секторе Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил планы продолжения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, задачей армии Израиля является возвращение заложников, удерживаемых в Газе палестинским движением ХАМАС.

«Если ХАМАС продолжит отказываться, он будет платить все более тяжелую цену — это и земля, которую у них будут отнимать, и боевики, которых будут ликвидировать», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что посредники смогут вернуть Израиль и Палестину за стол переговоров.

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе