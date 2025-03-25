Тайвань разработал надводный дрон военного назначения

Тайваньская международная судостроительная корпорация (CSBC) разработала первый беспилотный надводный аппарат военного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информагентство Тайваня (CNA).

Беспилотник имеет размеры 8,6 метра в длину и 3,7 метра в ширину. Максимальная скорость дрона составляет 65 км в час. Он способен перемещать более 1 тонны груза.

«Дрон оснащен системой наведения на цель с помощью ИИ», — говорится в сообщении.

1 декабря 2024 года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Также Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.

Ранее Китай ввел экспортный контроль ряда американских компаний.