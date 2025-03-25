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Власти рассказали, сколько человек было эвакуировано из приграничья Курской области

Хинштейн: из приграничья Курской области эвакуировали 606 человек
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что из приграничья региона были эвакуированы 606 человек, в том числе 16 детей.

«Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей. Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта», — поделился Хинштейн.

Он уточнил, что сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 246 мирных жителей, еще 360 человек забрали к себе родные и близкие.

По словам Хинштейна, работа по эвакуации мирных жителей из приграничья региона продолжается.

До этого врио губернатора региона сообщал, что в областную больницу обратился корреспондент агентства ТАСС, который работал в Суджанском районе. По его словам, в результате атаки по одному из сел приграничья журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Хинштейн заявил в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), что «это прямое нарушение международного гуманитарного права».

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по храму в Белгородской области.

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