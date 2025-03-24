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Дрон ВСУ ударил по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района. В результате поврежден купол, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Кроме того, в данном населенном пункте от прилета боеприпаса поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — говорится в сообщении главы региона.

Также в селе Черемошное от обстрела дронами украинской армии получил повреждения частный дом и перебита линия электропередачи. В городе Шебекино системой РЭБ FPV атаку дрона отразили.

Глава Белгородской области уточнил, что результате детонации беспилотника повреждено остекление многоквартирного дома и социального объекта. Осколками посечены три легковых автомобиля.

До этого Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА. В ведомстве заявили, что они были сбиты силами противовоздушной обороны с 22:20 до 23:10. Большую их часть (17) уничтожили над Ростовской областью, еще шесть — над Воронежской областью, четыре ликвидировали над Белгородской областью, а один дрон попытался атаковать Брянскую область.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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