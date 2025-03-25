Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Ночь в Краснояружском районе Белгородской области была напряженной, но обстановка там сильно не поменялась. Об этом в своем Telergram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону», — пояснил Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, военные продолжают выполнять боевые задачи, и власти ждут хороших новостей об оттеснении противника, чтобы местные жители могли вернуться домой. Новость о возможности возвращения в свои дома будет сразу доведена до населения, заверил Гладков.

Губернатор призвал неукоснительно выполнять команды местных властей. Сейчас въезд в села Краснояружского района невозможен из-за прямой угрозы безопасности, написал он.

Глава региона до этого уже сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с этим власти решили ограничить въезд на территорию. Организовано патрулирование населенных пунктов силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда «БАРС-Белгород». Жителей Краснояружского и Ракитянского районов попросили выехать в безопасные места. Тем, кто находится не в пунктах временного размещения, предоставят продуктовые наборы.

Ранее командира бригады ВСУ сняли с должности за отказ выполнять приказ на границе с Белгородской областью.