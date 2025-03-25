В Киеве полицейский травмировал мешавшую мобилизации пожилую женщину

В Киеве украинский полицейский нанес травму пожилой женщине, которая пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) прямо на улице «мобилизовать» прохожего. Видео происшествия опубликовало издание «Страна».

Полицейский грубо толкнул женщину, в результате чего она упала на асфальт. Спустя некоторое время она продолжала лежать на мостовой без сознания.

Сообщается, что инцидент произошел в столичном районе Оболонь.

18 марта уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что жители Харькова и области начали собираться в группы для мести сотрудникам территориальных центров комплектования.

16 марта сообщалось, что сотрудники ТЦК мобилизовали жителя города Львов на западе Украины, когда он находился в магазине. Как отметили журналисты, работники военного комиссариата силой вывели мужчину из торгового комплекса и посадили в свой автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Ранее житель украинского города Днепр «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте своего автомобиля.