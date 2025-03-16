Работники ТЦК устроили облаву на посетителей магазина во Львове

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК мобилизовали жителя Львова, когда он вышел в магазин

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали жителя города Львов на западе Украины, когда он находился в магазине. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Как отметили журналисты, работники военного комиссариата силой вывели мужчину из торгового комплекса и посадили в свой автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Материал дополнен видео с места событий, снятых очевидцами. На записи слышно, как задержанный представителями ТЦК гражданин кричит «отпустите». Прохожие, в свою очередь, выражают возмущение по поводу происходящего.

«Обращает внимание, что свою работу сотрудники ТЦК сделали очень быстро», — говорится в публикации.

13 марта работники территориального центра комплектования мобилизовали жителя города Тернополь на западе Украины, которому супруга вызвала скорую помощь. Женщина обратилась к врачам с просьбой сделать ее мужу успокоительный укол, но вместо медиков к ним домой приехали представители военного комиссариата и полицейские.

Ранее житель украинского города Днепр «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте своего автомобиля.