Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работники ТЦК устроили облаву на посетителей магазина во Львове

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК мобилизовали жителя Львова, когда он вышел в магазин

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали жителя города Львов на западе Украины, когда он находился в магазине. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Как отметили журналисты, работники военного комиссариата силой вывели мужчину из торгового комплекса и посадили в свой автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Материал дополнен видео с места событий, снятых очевидцами. На записи слышно, как задержанный представителями ТЦК гражданин кричит «отпустите». Прохожие, в свою очередь, выражают возмущение по поводу происходящего.

«Обращает внимание, что свою работу сотрудники ТЦК сделали очень быстро», — говорится в публикации.

13 марта работники территориального центра комплектования мобилизовали жителя города Тернополь на западе Украины, которому супруга вызвала скорую помощь. Женщина обратилась к врачам с просьбой сделать ее мужу успокоительный укол, но вместо медиков к ним домой приехали представители военного комиссариата и полицейские.

Ранее житель украинского города Днепр «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте своего автомобиля.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами