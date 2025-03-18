Жители Харькова организовали группы для мести сотрудникам ТЦК

Жители Харькова и области начали собираться в группы для мести сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине. — прим. ред.). Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления», — заявила она.

По словам омбудсмена, судьба похищенных мужчин сотрудниками ТЦК неизвестна. Население вынуждено скрываться, а некоторые отважные женщины отбивают у работников ТЦК тех мужчин, кто попался им по случайности.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что сотрудники ТЦК мобилизовали жителя города Львов на западе Украины, когда он находился в магазине. Как отметили журналисты, работники военного комиссариата силой вывели мужчину из торгового комплекса и посадили в свой автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Ранее житель украинского города Днепр «прокатил» сотрудника ТЦК на капоте своего автомобиля.