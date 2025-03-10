На Украине автомобилист «прокатил» на капоте сотрудника ТЦК

В украинском Днепре водитель «прокатил» сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на капоте. Об этом пишет «Страна.ua».

На представленных кадрах видно, как легковой автомобиль едет по дороге, а на его капоте расположился сотрудник ТЦК с сигаретой во рту. Он жестами показывает, чтобы водитель остановил авто, что он по итогу и сделал. Вероятно, водитель отказался пойти в военкомат и пытался скрыться от военкомов.

Издание напомнило, что за подобные выходки водителю грозит уголовная ответственность.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ.