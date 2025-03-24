Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что в феврале 2022 года самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту «Антонов» в Гостомеле под Киевом артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RTVI.

«Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало», — сказал он.

По его словам, «это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие». Он отметил, что удар пришел ствольной артиллерией.

Шилов также рассказал, что внутри «Мрии» находился украинский корректировщик, который скрывался от российских военных около двух дней.

31 января генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков сообщил, что российский десант на аэродром «Антонов» в Гостомеле в 2022 году высаживали свыше 200 вертолетов. По его словам, все экипажи выполнили поставленные задачи. Транспортные вертолеты вернулись без потерь, однако два ударных вертолета прикрытия были сбиты, отметил военный.

Первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в рамках СВО в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял вывод войск «жестом доброй воли», направленным на улучшение обстановки на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта.