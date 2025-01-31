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Генерал рассказал о подробностях высадки десанта в Гостомеле в 2022 году

Генерал Сурцуков: десант в Гостомеле в 2022 году высаживали 200 вертолетов
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AirCool/commons.wikimedia.org

Российский десант на аэродром «Антонов» в Гостомеле под Киевом в 2022 году высаживали свыше 200 вертолетов. Об этом заявил генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в эфире программы «На войне как на войне» на канале «Соловьев Live».

По словам Сурцукова, все экипажи выполнили поставленные поставленные задачи. Транспортные вертолеты вернулись без потерь, однако два ударных вертолета прикрытия были сбиты.

Первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в рамках СВО в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял вывод войск «жестом доброй воли», направленным на улучшение обстановки на переговорах с Украиной в Стамбуле. В 2023 году президент России Владимир Путин назвал отвод войск ответом на требования Киева и результатом неформальных договоренностей.

Ранее министр обороны Украины Резников рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле.

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