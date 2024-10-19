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Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта

Порошенко: в первые часы полномасштабного конфликта власть сбежала из Киева

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Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти сбежали из Киева в первые дни конфликта после 24 февраля 2022 года. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам Порошенко, он в это время остался в столице Украины с оружием в руках.

«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева», — поделился Порошенко.

Он уточнил, что ему удалось сформировать батальоны, и в рамках 206-го батальона он занимался эвакуацией Бучи, Гостомеля, Ирпеня, а также выставлял блокпосты и занимался организацией обороны столицы.

До этого американский журналист Боб Вудворд в книге «Война» написал, что президент США Джо Байден, когда был вице-президентом Соединенных Штатов, в разговорах с экс-президентом Украины Петром Порошенко постоянно напоминал ему о коррупции в стране.

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Каль, который ранее занимал должность советника Байдена, рассказал журналисту, что вице-президент Байден звонил Порошенко несколько раз в неделю.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Порошенко тайно записывал свои переговоры с зарубежными лидерами.

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