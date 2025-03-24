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Над акваторией Черного моря перехватили украинский беспилотник

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский дрон над Черным морем
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили около 18:15 мск.

24 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские дроны атаковали Хомутовский район и административный центр Кореневского района. В результате три человека, включая ребенка, получили ранения.

Как отметил чиновник, в Хомутовском районе пострадал 70-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

В Кореневском районе, в свою очередь, пострадали 63-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их доставили в больницу в городе Рыльске с осколочными ранениями. Ожидается, что в скором времени граждан направят в Курскую областную больницу.

До этого украинский БПЛА атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный в селе Ясные Зори в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что из-за удара у здания оказался поврежден купол.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на газоконденсатное месторождение в республике Крым.

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