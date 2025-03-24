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В Курской области в результате атаки дронов пострадали двое взрослых и 12-летняя девочка

Хинштейн: три человека пострадали при ударах дронов ВСУ, в том числе ребенок
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FotograFFF/Shutterstock

Три человека — двое взрослых и 12-летняя девочка пострадали от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские войска атаковали райцентр Кореневского района — пострадали 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома.

«С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении врио главы региона.

Кроме того, в Хомутовском районе 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Сообщается, что беспилотник ударил по магазину, рядом с которым находился пенсионер.

Хинштейн также напомнил жителям региона о том, что въезд в ряд населенных пунктов ограничен.

До этого Минобороны России сообщило, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА. В ведомстве заявили, что они были сбиты силами противовоздушной обороны с 22:20 до 23:10. Большую их часть (17) уничтожили над Ростовской областью, еще шесть — над Воронежской областью, четыре ликвидировали над Белгородской областью, а один дрон попытался атаковать Брянскую область.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по храму в Белгородской области.

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