Российский беспилотник снял охотившегося за ним Як-52

Российский беспилотник сфотографировал крупным планом экипаж украинского Як-52, который пытался его перехватить. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На фото показан спортивно-тренировочный самолет Як-52. По данным канала, Киев применил тактику Первой мировой войны с использованием стрелкового оружия экипажа для перехвата воздушных целей. Огонь по дрону вел боец, который разместился в кабине инструктора.

13 марта в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. На кадрах можно увидеть летящий сверху снаряд, который при достижении земли взрывается.

В феврале операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) РФ сняли на видео украинских военных в Сумской области, которые заблудились и не могли вернуться в свое расположение. Предположительно, бойцы Вооруженных сил Украины были в нетрезвом состоянии.

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.