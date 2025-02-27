Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией

Дрон ВСУ дальнего действия с бомбой ФАБ-250 сняли на видео в Брянской области
close
Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнего действия, который нес на борту авиабомбу ФАБ-250М-54, сняли на видео в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По информации канала, беспилотник удалось запечатлеть российскому военному с помощью тепловизора. На кадрах можно заметить летящий дрон, военнослужащие делают несколько выстрелов в его сторону. Утверждается, что беспилотнику удалось сбросить авиабомбу. Другой информации на данный момент нет.

27 февраля военный корреспондент Александр Коц заявил, что Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Украины.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали город Грайворон Белгородской области. С дрона на автомобиль была сброшена взрывчатка. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами