Дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией

Дрон ВСУ дальнего действия с бомбой ФАБ-250 сняли на видео в Брянской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнего действия, который нес на борту авиабомбу ФАБ-250М-54, сняли на видео в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По информации канала, беспилотник удалось запечатлеть российскому военному с помощью тепловизора. На кадрах можно заметить летящий дрон, военнослужащие делают несколько выстрелов в его сторону. Утверждается, что беспилотнику удалось сбросить авиабомбу. Другой информации на данный момент нет.

27 февраля военный корреспондент Александр Коц заявил, что Белгород подвергся ракетной атаке со стороны Украины.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали город Грайворон Белгородской области. С дрона на автомобиль была сброшена взрывчатка. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников.