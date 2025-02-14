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Российский дрон снял пьяных солдат ВСУ, заблудившихся в Сумской области

Пьяные бойцы ВСУ заблудились в Сумской области и попали на видео

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) РФ сняли на видео украинских военных в Сумской области, которые заблудились и не могли вернуться в свое расположение. Предположительно, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram-канал «‎Два майора»‎.

«Шатаясь по лесу в режиме автопилота, они так и не вывели наших на более крупное скопление врага. Потому что сами не смогли найти его расположение»‎, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале уточняют, что наблюдение за участком местности продолжается.

В конце января этого года стало известно, что с пьянством в рядах ВСУ справляются в том числе с помощью алкоголя. По информации издания «Украинская правда», командир дает служащим несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии.

В конце 2024 года также сообщалось, что у украинских военных есть серьезные проблемы с алкоголем.

Ранее на Украине заподозрили офицера в поставках запрещенных веществ.

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