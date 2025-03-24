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Стали известны возможности уникальных наземных дронов «Сюрприз-эвакуация»

«Известия»: ВС РФ применяют в зоне СВО беспилотную платформу «Сюрприз-эвакуация»
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Кадр из видео/Известия

Вооруженные силы России используют в зоне проведения спецоперации беспилотную платформу наземного типа под названием «Сюрприз-эвакуация». Об этом пишут «Известия».

Известно, что российские военные используют гусеничный транспортер «Сюрприз-эвакуация» для логистических задач. В частности, благодаря этому наземному беспилотнику удается доставить боеприпасы, продукты и воду бойцам на линии боевого соприкосновения. Воздушная угроза в виде украинских БПЛА транспортеру не страшна.

Также гусеничный транспортер можно использовать для вывоза раненых и ведения огня. В зависимости от задач к платформе присоединяется колесный прицеп или устанавливается на него боевой модуль с пулеметами или гранатометами.

По данным издания, дальность хода платформы — до 15 километров. Беспилотник может развивать скорость до 9 км/ч. В боевом снаряжении он может вести огонь на дистанции сотни метров.

До этого «Известия» сообщали еще об одном новшестве ВС РФ. Российские военные начали применять в зоне СВО систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+», известную также как «Утюг». Устройство разработали энтузиасты из Краснодара. Оно похоже на небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой. За пять минут действия «Утюга» дрон противника полностью разряжается, что делает его небоеспособным.

Ранее в России создали микродрон-разведчик как у НАТО.

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