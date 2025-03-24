Стало известно о закупке паромов для Керченской переправы в обход санкций

Покупка двух паромных судов для Керченской переправы, которая стала одним из предметов разбирательства по уголовному делу экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, была совершена в обход антироссийских санкций Европейского союза. Об этом заявил фигурант дела Иванова Антон Филатов в Мосгорсуде.

«Всем известно, что паромные суда приобретались в обход антироссийских санкций», — отметил Филатов.

Затем один из прокуроров попросил суд закрыть процесс. Он заявил, что в деле есть сведения, которые составляют государственную тайну. Адвокаты подсудимых просили суд отказать гособвинению в этой просьбе. В итоге Мосгорсуд закрыл слушание.

Экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова обвинили в растрате около 216 млн рублей при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария Елена» для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Организатором преступления гособвинение считает Иванова. Вину они оба не признали.

18 марта Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста Иванову.

Ранее в деле Тимура Иванова нашли секретный документ.