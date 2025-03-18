Тимуру Иванову продлили арест

Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок стражи на месяц, а всего до 12 месяцев, до 23 апреля», — заявил судья Борис Сафарин.

Также срок ареста продлен двум бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.