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Прокурор назвала точную сумму хищений по делу Тимура Иванова

Прокурор: на паромах по делу Тимура Иванова похищено более 216 млн рублей
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Илья Питалев/РИА Новости

На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов похитил более 216 млн рублей. Об этом сообщила гособвинитель Милана Дигаева на начавшемся в Мосгорсуде слушании дела экс-чиновника, передает РИА Новости.

По словам Дигаевой, разница между рыночной стоимостью и ценой, за которую Иванов, Александр Бугаевский и Антон Филатов продали паромы «Агиос Лаврентиус» и «Мария Елена» для Керченской переправы, составила 216 млн 674 тыс. 489 рублей 79 копеек.

Гособвинитель отметила, что дело в отношении бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского слушается отдельно.

По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистики» и напрямую выполнял поручения Иванова.

18 марта Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста Иванову.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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Дело Тимура Иванова
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