Прокурор назвала точную сумму хищений по делу Тимура Иванова

Прокурор: на паромах по делу Тимура Иванова похищено более 216 млн рублей

На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов похитил более 216 млн рублей. Об этом сообщила гособвинитель Милана Дигаева на начавшемся в Мосгорсуде слушании дела экс-чиновника, передает РИА Новости.

По словам Дигаевой, разница между рыночной стоимостью и ценой, за которую Иванов, Александр Бугаевский и Антон Филатов продали паромы «Агиос Лаврентиус» и «Мария Елена» для Керченской переправы, составила 216 млн 674 тыс. 489 рублей 79 копеек.

Гособвинитель отметила, что дело в отношении бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского слушается отдельно.

По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистики» и напрямую выполнял поручения Иванова.

18 марта Басманный суд Москвы до конца апреля продлил срок ареста Иванову.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.