Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье самолет Су-25 потерпел крушение во время учебного полета

Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае, пилот катапультировался
close
Минобороны России

Во время учебно-тренировочного полета самолет Су-25 попал в аварию в Приморском крае, пилот катапультировался. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел 24 марта.

«Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что учебный полет проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. В МО добавили, что на место крушения вылетела комиссия ВКС России, которая даст оценку ситуации. По предварительным данным, причиной падения Су-25 стала техническая неисправность.

18 марта в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. По данным Mash на Мойке, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку. Позже в Минобороны РФ подтвердили крушение вертолета.

Ранее вертолет санавиации в Ставрополе сел на пену, несмотря на потерю управления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами