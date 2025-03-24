В Приморье самолет Су-25 потерпел крушение во время учебного полета

Во время учебно-тренировочного полета самолет Су-25 попал в аварию в Приморском крае, пилот катапультировался. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел 24 марта.

«Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что учебный полет проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. В МО добавили, что на место крушения вылетела комиссия ВКС России, которая даст оценку ситуации. По предварительным данным, причиной падения Су-25 стала техническая неисправность.

18 марта в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. По данным Mash на Мойке, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку. Позже в Минобороны РФ подтвердили крушение вертолета.

Ранее вертолет санавиации в Ставрополе сел на пену, несмотря на потерю управления.