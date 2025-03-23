Пленный ВСУ рассказал, как попал на передовую после похода в кафе

МО: пленный ВСУ Голубниченко рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его в кафе

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубниченко поделился историей о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его в кафе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Пленный рассказал, что его задержали, когда он зашел в кафе за сигаретами по дороге на подработку.

«Сразу повезли на медкомиссию. Буквально прошло полчаса, и все готово. Приехали автобусы, и нас забрали в бригаду. Отвезли в лес, начали оформлять документы», — сказал Голубниченко.

По его словам, на следующий день его и других мобилизованных отправили в Сумскую область. Там мужчины оказались в окружении военнослужащих группировки войск «Север» и решили сдаться в плен.

22 марта пленный украинский военнослужащий Сергей Голубченко рассказал РИА Новости, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с территории Украины.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что украинские военные на территории Курской области столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия, украинцы топили снег, чтобы добыть питьевую воду.

В публикации говорится, что украинским боевикам «на местах» было неинтересно слушать мнения экспертов относительно целесообразности вторжения ВСУ на территорию Курской области, поскольку перед ними стояла другая цель: выбраться живыми.

Ранее в МИД РФ сравнили количество пленных солдат России и Украины.