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Войска РФ уничтожили блиндажи ВСУ с помощью наземных роботов

ВС РФ при помощи роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили блиндажи и укрытия с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью наземных роботов-камикадзе в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие снарядили наземные робототехнические комплексы противотанковыми минами ТМ-62, скрытно доставили к позициям боевиков и дистанционно уничтожили их», — говорится в сообщении.

На кадрах, представленных ведомством, видны роботы-камикадзе. Они заезжают в блиндажи противника, после чего происходит взрыв.

Недавно бойцы группировки «Север» уничтожили замаскированный украинский блиндаж с расчетом беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. Блиндаж удалось обнаружить при помощи разведывательного дрона, после чего по месту дислокации противника был нанесен удар боевым беспилотником.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

Ранее российский боец в одиночку взорвал группу украинских военных.

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