Взрывы произошли в Херсоне

Новая серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

Первые взрывы произошли утром 24 марта.

До этого «Общественное» сообщило, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

23 марта координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил России, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине.