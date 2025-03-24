Российские каналы заявили об ударе ВСУ по мосту в Белгородской области

Украинские войска нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, этим ударом по сооружению ВСУ хотят затруднить переброску российских подкреплений в Белгородской области. Как отмечает канал, Графовка наряду с Демидовкой — одна из целей нового наступления украинской армии, которое началось неделю назад.

Поздно вечером 23 марта Telegram-канал SHOT писал, что российские военные помешали Вооруженным силам Украины занять село Демидовка в Белгородской области, отбросив украинских солдат в Сумскую область.

Около 7 украинских групп по 15 человек, по его информации, находятся вплотную к российской границе и за сутки пытались провести четыре контратаки. По его данным, украинские военные создали «серую зону» на границе и не подпускают туда российские подразделения.

Ранее в МИД России объяснили атаку ВСУ на Ростовскую область переговорами в Эр-Рияде.