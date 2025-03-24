Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские каналы заявили об ударе ВСУ по мосту в Белгородской области

«РВ»: ВСУ нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области
close
Reuters

Украинские войска нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, этим ударом по сооружению ВСУ хотят затруднить переброску российских подкреплений в Белгородской области. Как отмечает канал, Графовка наряду с Демидовкой — одна из целей нового наступления украинской армии, которое началось неделю назад.

Поздно вечером 23 марта Telegram-канал SHOT писал, что российские военные помешали Вооруженным силам Украины занять село Демидовка в Белгородской области, отбросив украинских солдат в Сумскую область.

Около 7 украинских групп по 15 человек, по его информации, находятся вплотную к российской границе и за сутки пытались провести четыре контратаки. По его данным, украинские военные создали «серую зону» на границе и не подпускают туда российские подразделения.

Ранее в МИД России объяснили атаку ВСУ на Ростовскую область переговорами в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами