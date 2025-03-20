Российские войска уничтожили технику ВСУ, пытавшуюся подойти к границе РФ

Российские войска уничтожили две установки разминирования «Метеорит» и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке подойти к границе России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов батальона «Феникс».

Военные уточнили, что техника была уничтожена во вторник при помощи FPV-дронов. По словам собеседника агентства, попытка прорыва ВСУ не удалась. В результате операции украинская техника была сожжена или сильно повреждена, отметили военнослужащие.

18 марта Минобороны РФ сообщило, что ВСУ попытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области. По данным ведомства, вторжение планировалось осуществить в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Также в Минобороны РФ заявили, что в провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

Ранее Рогов заявил о прорыве обороны в Запорожской области.