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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские ПВО отразили атаку в 08:05 по московскому времени. О последствиях атаки неизвестно, место падения обломков не уточняется.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что украинские войска нанесли удар по мосту в поселке Графовка Белгородской области. По его данным, этим ударом по сооружению ВСУ хотят затруднить переброску российских подкреплений в Белгородской области. Как отмечает канал, Графовка наряду с Демидовкой — одна из целей нового наступления украинской армии, которое началось неделю назад.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 марта в небе над регионом силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

23 марта во время атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, после чего взорвался. Водителя машины доставили в Ракитянскую центральную районную больницу со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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