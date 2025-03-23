Гладков сообщил о пострадавшем мирном жителе во время атаки беспилотника

Гладков: во время атаки дрона ВСУ на машину в хуторе Барилов пострадал мужчина

Во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, после чего взорвался. Пострадал водитель машины, которого со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги на попутном транспорте доставили в Ракитянскую центральную районную больницу.

Гладков рассказывал, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили 150 снарядов по Белгородской области. По его словам, за данный промежуток времени атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся 41 населенный пункт. Украинские бойцы наносили по ним удары как с помощью боеприпасов, так и с помощью дронов. Всего по российскому региону были выпущены 46 дронов, из которых удалось сбить 16.

Утром 23 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — перехватили в воздушном пространстве Ростовской области.

Ранее украинский БПЛА атаковал служебный автомобиль в Белгородской области.