Россия нанесла удар по Киевской области

Удар по крупной военной части в Белой Церкви Киевской области нанесен в северо-западном направлении. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Белая Церковь, прилет. В северо-западном направлении, пишут, что там большая военная часть с несколькими цехами», — заявил Лебедев.

17 марта российские военнослужащие нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают беспилотники Вооруженных сил Украины. Удар также пришелся по Белой Церкви. ВС РФ заметили военную технику на самом аэродроме и склады советских времен, где проводится сборка беспилотников.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее погоня российского беспилотника за украинским дроном попала на видео.