В сети появилось видео погони российского беспилотника за украинским разведывательным дроном «Лелека». Соответствующие кадры опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно как российский БПЛА преследует украинский дрон и несколько раз наносит удары по борту, на третий раз беспилотник удалось сбить.

До этого российский военный из дробовика сбил дрон-камикадзе ВСУ, который пытался атаковать расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр». На опубликованном изданием видео видно, как бойцы группы огневой поддержки заметили приближение беспилотника. Через несколько секунд российский боец выстрелил из дробовика и попал в цель, после чего дрон взорвался.

22 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обнародовал видео с последствиями атаки беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону.

Ранее российский командир подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ в Курской области.