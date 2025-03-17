Подполье сообщило об ударах по месту сборки дронов в Киевской области

Российские военнослужащие нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар зафиксирован в городе Белая Церковь в 02:05 по московскому времени. Он добавил, что бойцы ВС РФ заметили военную технику на самом аэродроме и склады советских времен, где проводится сборка беспилотников.

«Второй удар был в 02:15 мск, немного западнее аэродрома, в направлении складов, расположенных в районе Толстый Лес. Взрыв был мощным, взрывная волна ощущалась в микрорайоне Зеленый Гай, возле аэродрома», — добавил Лебедев.

До этого он заявил, что подпольщики Николаева обнаружили место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на территории городского аэропорта Николаева ВСУ изготавливают дроны и тренируются на БПЛА с реактивными двигателями, и воздушная гавань может быть местом запуска дронов по российским регионам.

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