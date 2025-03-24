Курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона

Курский чиновник Волобуев успел выпрыгнуть из машины во время атаки БПЛА ВСУ

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал об атаке украинского беспилотника на его автомобиль. В интервью телеканалу «Звезда» он отметил, что успел покинуть машину за секунду до взрыва.

«Машина стояла, я сел в нее и сразу успел выпрыгнуть», — описал момент атаки Волобуев.

Удар пришелся в центральную часть иномарки, полностью уничтожив ее. Чиновник получил акубаротравму, но смог самостоятельно добраться до районной больницы.

Об атаке дрона на машину Волобуева 23 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Волобуев пообещал 24 марта выйти на работу, отметил врио губернатора.

Следственный комитет завел дело по статье о террористическом акте после атаки ВСУ на машину главы Беловского района.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили в Судже мины, сделанные на 3D-принтере.