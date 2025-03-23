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СК завел дело после атаки на машину главы района Курской области

СК завел дело после атаки ВСУ на машину главы Беловского района Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атак ВСУ на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, развозившего хлеб. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает Telegram-канал ведомства.

В СК уточнили, что по факту случившегося возбуждено дело по статье о террористическом акте.

23 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.

Хинштейн добавил, что жизни главы района ничего не угрожает. После удара он приехал в Беловскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него акубаротравму. От госпитализации в Курскую областную больницу он отказался. Волобуев пообещал 24 марта выйти на работу, отметил врио губернатора.

13 марта бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области. По словам экс-чиновника, он чувствует себя хорошо. Детали произошедшего Богачев не стал уточнять.

Ранее в Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский мотороллер.

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