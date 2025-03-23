ВСУ оставили в Судже мины, сделанные на 3D-принтере

Самодельные мины, изготовленные с использованием 3D-печати, обнаружены в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА Новости сообщил боец отряда «Т» добровольческого корпуса «Север» с позывным «Бритва».

«Украинские мины нажимного действия напечатаны на 3D-принтере. Здесь их достаточно много», — заявил боец, демонстрируя боеприпас.

По его словам, такие устройства предназначены для поражения живой силы и техники при наступлении.

18 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что группировка саперов, разминирующих Курскую область, вырастет до тысячи человек. Хинштейн отметил, что саперы уже начали работать в 36 населенных пунктах региона. Они уже разминировали 19 тысяч гектаров территории, более 370 км дорог и 6,7 тысячи зданий, добавил врио губернатора.

15 марта он заявил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни. Хинштейн отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

Ранее в Госдуме рассказали, когда начнется восстановление Курской области.