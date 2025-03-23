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В Курской области ВСУ ударили по машине главы района

Хинштейн: ВСУ атаковали машину главы Беловского района, когда он развозил хлеб
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что жизни главы района ничего не угрожает. После удара он приехал в Беловскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него акубаротравму. От госпитализации в Курскую областную больницу он отказался. Волобуев пообещал 24 марта выйти на работу, отметил врио губернатора.

13 марта бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области. По словам экс-чиновника, он чувствует себя хорошо. Детали произошедшего Богачев не стал уточнять.

Ранее в Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский мотороллер.

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