В Курской области ВСУ ударили по машине главы района

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что жизни главы района ничего не угрожает. После удара он приехал в Беловскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него акубаротравму. От госпитализации в Курскую областную больницу он отказался. Волобуев пообещал 24 марта выйти на работу, отметил врио губернатора.

13 марта бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области. По словам экс-чиновника, он чувствует себя хорошо. Детали произошедшего Богачев не стал уточнять.

Ранее в Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский мотороллер.