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В Белоруссии заявили об атаке беспилотников

Baza: жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

О работе ПВО по дронам сообщили жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов.

На данный момент нет официальной информации о том, кому принадлежат дроны и есть ли разрушения в результате их атаки.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, мощный взрыв раздался в районе 0:30 и был слышен в разных частях Гомельского района.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены во время его полета над республикой. Он заявил, что данной проблемой должна заниматься Служба безопасности.

17 сентября Лукашенко сообщил, что Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в Белоруссии предупредили Украину об ответе из-за применения беспилотников.

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