Лукашенко рассказал о предложении Киева создать лагеря для военнопленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1» сообщил, что Украина предлагала организовать на территории республики лагеря для содержания военнопленных — как украинских, так и российских.

«Украина хотела, чтобы Белоруссия контролировала лагеря, где содержались бы пленные с обеих сторон. Наша роль заключалась бы в обеспечении условий: медицинской помощи, соблюдения прав, безопасности», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что для реализации такой инициативы необходимо согласие России.

«Мы ответили: договоритесь с российской стороной — и мы с радостью поможем», — заявил он.

В этом интервью Лукашенко также отверг вероятность того, что Владимир Зеленский обратится за политическим убежищем в Белоруссию. По словам белорусского лидера, у украинского президента отсутствует недвижимость в республике, а его активы сосредоточены за рубежом. Кроме того, Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но поступил «как гнида».

Ранее Лукашенко раскрыл планы по размещению «Орешника» в Белоруссии.