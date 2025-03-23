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В Ахтубинске уничтожен снаряд, обнаруженный после атаки БПЛА

Неразорвавшийся после атаки БПЛА в Ахтубинске снаряд уничтожили
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в Ахтубинске Астраханской области после атаки украинских беспилотников, устранен. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

«Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в северной части города, устранен без повреждений и жертв», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 марта над российскими регионами были уничтожены 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, над территорией Астраханской области были обезврежены 20 БПЛА.

Как сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, службы РЭБ и противовоздушной обороны сработали оперативно и сбили беспилотники. По его словам, упавшие обломки дронов повредили жилое здание и автомобиль. Пострадавших удалось избежать.

До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что массированная атака украинских дронов является сигналом президенту РФ Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе.

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотника ВСУ произошел взрыв в многоэтажном доме.

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