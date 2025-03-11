В СНБО Украины назвали цель атаки беспилотников на Московскую область

Массированная атака украинских дронов на Москву и область является сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе. Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, пишет местное издание «Страна.ua».

В материале подчеркивается, что удары по Московской области были нанесены в преддверии переговоров Киева и Вашингтона. По информации журналистов, в ходе встречи представители США намерены предложить собственный план прекращения огня в воздухе.

Ночью 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны РФ заявило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. В частности, в столичном регионе перехватили 91 беспилотник.

4 марта украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети X пост, в котором призвал объявить перемирие в воздушном пространстве и на море. В том числе речь идет о введении запрета на использование БПЛА дальнего действия и удары по объектам энергетической инфраструктуры. Как отметил глава государства, Киев и Москва могли бы достичь соответствующих договоренностей в рамках первого этапа урегулирования конфликта.

Ранее в Государственной думе выступили за нанесение ответного удара по Украине с помощью комплекса «Орешник».