Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СНБО Украины назвали цель атаки беспилотников на Московскую область

СНБО Украины: атака дронов на Московскую область является сигналом для РФ
close
Inna Varenytsia/Reuters

Массированная атака украинских дронов на Москву и область является сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе. Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, пишет местное издание «Страна.ua».

В материале подчеркивается, что удары по Московской области были нанесены в преддверии переговоров Киева и Вашингтона. По информации журналистов, в ходе встречи представители США намерены предложить собственный план прекращения огня в воздухе.

Ночью 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны РФ заявило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. В частности, в столичном регионе перехватили 91 беспилотник.

4 марта украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети X пост, в котором призвал объявить перемирие в воздушном пространстве и на море. В том числе речь идет о введении запрета на использование БПЛА дальнего действия и удары по объектам энергетической инфраструктуры. Как отметил глава государства, Киев и Москва могли бы достичь соответствующих договоренностей в рамках первого этапа урегулирования конфликта.

Ранее в Государственной думе выступили за нанесение ответного удара по Украине с помощью комплекса «Орешник».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами