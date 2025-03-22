В Ростове-на-Дону украинский дрон спровоцировал взрыв в многоэтажке

Слюсарь: в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоэтажке после атаки дрона

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоэтажном жилом доме после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в ночь на 22 марта. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в доме на улице Горсоветская.

По его словам, украинский дрон сдетонировал на уровне 17-го этажа дома. Пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами. Состояние обоих медики оценили как средней тяжести, поделился чиновник.

В самом доме повреждены фасад и шесть квартир, выбиты стекла и рамы на нескольких этажах.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский посол Родион Мирошник публиковал видео с последствиями атаки беспилотника на многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.