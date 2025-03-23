ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по многоквартирному дому в центре Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). В результате этой атаки пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил мэр города Иван Приходько, пишет РИА Новости.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки... Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых», — говорится в сообщении мэра.

22 марта бойцы ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Горловке при помощи беспилотника. По словам Приходько, никто не пострадал.

17 марта украинцы нанесли удар при помощи дронов по пожарной части Горловки. В результате этой атаки пострадали два сотрудника МЧС — ранены пожарный и водитель. Их госпитализировали.

Ранее Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать.