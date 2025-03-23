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На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На Украине объявили воздушную тревогу в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что тревога в Сумской и Харьковской областях звучит уже около часа. В 16:16 по московскому времени тревога была расширена на Черниговскую и Полтавскую области.

Вечером в субботу, 22 марта, взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области Украины. Громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги, которую в субботу вечером объявили в Киеве и столичном регионе, а также еще в восьми областях Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошла серия взрывов. По его словам, произошло падение обломков в Днепровском районе, в промзоне в Голосеевском районе, а также в Подольском районе украинской столицы. На всех локациях работают экстренные службы.

Ранее в МИД России заявили о готовности Москвы симметрично ответить на удары Украины.

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